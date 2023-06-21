В Италии заявили о желании вернуться к хорошим отношениям с Россией

Италия стремится к миру на Украине и надеется вернуться к добрым отношениям с Россией, однако сейчас для этого "нет условий". Об этом сказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сенатор от ведущей правящей партии "Братья Италии" Лучио Малан.

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"Наша цель - мир, но проблема, что позиции сторон (России и Украины - прим. ТАСС) несовместимы. И это данность. Мы надеемся, что однажды настанет день, когда вернутся наши отличные отношения с РФ, но сегодня для этого нет условий", - сказал сенатор.

Малан долгое время входил в партию "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, умершего 12 июня. Несколько лет назад он перешел в партию премьера Джорджи Мелони "Братья Италии".

По мнению сенатора, "Вперед, Италия" выживет без своего харизматичного лидера. "Партия найдет свой стержень, продолжая следовать предписанной Берлускони линии", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что уже давно Берлускони не мог обеспечить физическое представительство партии, как не мог определять внешнеполитическую линию правящей коалиции.