Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать свою ядерную триаду (три типа вооружений, способных доставлять ядерные боеголовки). Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление президент сделал 21 июня на встрече с выпускниками военных вузов.

Путин отметил, что укрепление и развитие армии, а также обеспечение безопасности страны были и остаются безусловными приоритетами для России.

«С учетом новых вызовов и, конечно, бесценного опыта проведения специальной военной операции, продолжим всесторонне совершенствовать Вооруженные силы. Важнейшая задача здесь - развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности», - подчеркнул Путин.

Он рассказал, что около половины частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими ракетными комплексами «Ярс». В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой.

Кроме того, в состав ВМФ России введена головная подлодка нового проекта «Борей-А». Путин напомнил, что в январе 2023 года на боевое дежурство вышел фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Канал Russia Today сообщал, что с 2012-го по 2019 года российская армия значительно нарастила долю современного вооружения в Стратегических ядерных силах (СЯС) - с 37-и до 81 процента.