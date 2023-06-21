СМИ: беспилотник упал у Байконурской ТЭЦ в Казахстане

Telegram-канал SHOT сообщает, что БПЛА рухнул возле Байконурской ТЭЦ в Казахстане. По данным канала, сотрудники охраны «Байконурэнерго» обнаружили неизвестный квадрокоптер 21 июня в седьмом часу утра по московскому времени. Аппарат лежал у одного из КПП предприятий. Взрывного устройства при нем не было.

Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. Силовики забрали дрон на исследование и намерены установить, кому принадлежало устройство.

Байконурская ТЭЦ обеспечивает электроэнергией город Байконур в Казахстане, а также находящийся там российский космодром.

Ранее в Московской области были сбиты четыре беспилотника. Очевидцы работы ПВО в регионе рассказывали NEWS.ru, что в их домах сильно тряслись окна.