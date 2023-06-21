Глава Крыма назвал способ вернуть скифское золото на полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вернуть скифское золото в музеи полуострова удастся только через решение задач спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Аксенов назвал предсказуемым решение Верховного суда Нидерландов, постановившего отдать экспонаты Украине. По его мнению, вердикт был вынесен «без оглядки на закон, исходя из политической целесообразности».

Глава Крыма добавил, что золотовалютные резервы РФ «просто украли», поэтому ожидать другого решения по золоту скифов не стоило.

«На мой взгляд, изменить ситуацию и вернуть коллекцию можно, только выполнив задачи СВО, и то если скифское золото действительно довезут до Киева», - заключил Аксенов.

Выставка скифского золота из музеев Крыма проходила в Амстердаме в феврале 2014 года. С тех пор экспонаты находятся в Нидерландах: из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию.

В конце октября 2021 года Нидерландский апелляционный суд постановил, что коллекцию золота скифов из крымских музеев необходимо передать Украине. В коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро, в том числе шлем из чистого золота.