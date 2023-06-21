Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ведется медленнее, чем хотелось бы, однако украинская сторона не намерена соглашаться на заморозку конфликта. Об этом со ссылкой на его интервью британским СМИ пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин заявил о начале масштабного контрнаступления Украины с использованием подготовленных для этих целей резервов с 4 июня. В Минобороны России отметили, что был отражен ряд атак украинских военных, и сообщили о больших потерях ВСУ в технике и живой силе.

В свою очередь президент Чехии Петр Павел предупредил, что в случае, если летнее контрнаступление ВСУ потерпит неудачу, то Украине в 2023 году не удастся собрать войска для нового, не менее масштабного. По его мнению, после завершения активных боевых действий, конфликт может перейти в стадию заморозки.

Говоря о темпах продвижения Вооруженных сил Украины, президент Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ведется «медленнее, чем хотелось бы».

«Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов уже сейчас. Это не так, на кону — жизни людей. Чего бы некоторые ни хотели, включая попытки оказать на нас давление, при всем уважении мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным», - цитирует Зеленского «Коммерсант».