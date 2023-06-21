Французская газета Libération опубликовала эксклюзивные кадры поврежденных труб «Северных потоков», снятых с помощью подводного беспилотника. Материал стал результатом совместной работы с датским каналом TV2 и немецким RTL.

По версии издания, трубу «Северного потока-2» повредили небольшим взрывным устройством - этот газопровод пострадал меньше «Северного потока». Труба оказалась сломана лишь в одном месте.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования.

Американские и немецкие СМИ писали, что власти западных стран считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу». Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте, а участвовали в диверсии пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной.