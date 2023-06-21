Госдума рассмотрит возвращение перехода на летнее время в России

Депутаты от КПРФ Михаил Матвеев, Олег Михайлов и Ольга Алимова 21 июня внесли в Государственную думу законопроект о возврате перехода на летнее время. Об этом Матвеев сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам парламентария, законопроектом предлагается вновь переводить часы на час вперед с марта по октябрь с целью, чтобы «в указанный период позже на один час наступал рассвет и темное время суток».

Матвеев впервые предложил вернуться к переходу на зимнее и летнее время в России в феврале 2023 года. В разговоре с «Газетой.Ru» он тогда заявлял, что у депутатов «есть дела поважнее», однако возврат переходов волнует людей.