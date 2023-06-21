Госдума рассмотрит возвращение перехода на летнее время в России

Депутаты от КПРФ Михаил Матвеев, Олег Михайлов и Ольга Алимова 21 июня внесли в Государственную думу законопроект о возврате перехода на летнее время. Об этом Матвеев сообщил в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, законопроектом предлагается вновь переводить часы на час вперед с марта по октябрь с целью, чтобы «в указанный период позже на один час наступал рассвет и темное время суток».
Матвеев впервые предложил вернуться к переходу на зимнее и летнее время в России в феврале 2023 года. В разговоре с «Газетой.Ru» он тогда заявлял, что у депутатов «есть дела поважнее», однако возврат переходов волнует людей.
8 февраля 2011 года занимавший пост президента РФ Дмитрий Медведев объявил о решении отменить с осени 2011 года переход на зимнее время. 22 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о возврате к зимнему времени.