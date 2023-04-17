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Путин сообщил о приоритетах применения вооруженных сил

Президент РФ Владимир Путин заявил о наличии явных приоритетов применения вооруженных сил РФ. Глава государства в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подчеркнул, что, в частности, это касается украинского направления, передает РИА Новости.

«Сергей Кужугетович, для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооружённых сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях», - подчеркнул президент.

Мать осужденного на 25 лет Кара-Мурзы прокомментировала приговор сыну

Мать осужденного на 25 лет Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом) Майя Кара-Мурза заявила, что приговор ее сыну по циничности превзошел ее ожидания. Комментарий женщины приводит портал News.ru.

По словам Майи Кара-Мурзы, она предполагала, что суд приговорит Владимира к 24 годам, но судья полностью удовлетворил требование прокурора.

Минтранс спрогнозировал подорожание авиабилетов

Цены на внутренние авиаперевозки в России в 2023 году могут повыситься на 15—30% в условиях отсутствия субсидий авиакомпаниям. Об этом заявил замглавы Минтранса России Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития под председательством Максима Решетникова по подготовке к туристическому сезону 2023 года, передает РИА Новости.

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд рублей», - подчеркнул Чалик.

Кроме того, по его словам, не исключено сокращение числа рейсов.

В Кремле высказались об исчезновении деклараций о доходах чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает об удалении с сайтов российских ведомств деклараций о доходах и имуществе чиновников за прошлые годы, и подчеркнул, что на сайте Кремля вся информация осталась, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе на исчезновение деклараций обратили внимание сразу несколько СМИ. Например, в соответствующем разделе на сайте Минтранса исчезли декларации за последние 15 лет, а на сайте МИД больше нельзя найти данные за 2021 год.

Массовая драка произошла в подмосковном автобусе

В Подольске произошла массовая драка пассажиров в автобусе №520. Момент потасовки попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подмосковье №1».

На кадрах видно, что в конфликте участвовали две группы мужчин. По словам очевидцев, причиной перепалки стало поведение молодых людей, певших песни в салоне автобуса. Им сделала замечание женщина с ребенком, после чего один из певших начал угрожать ей. За пассажирку вступились остальные мужчины в салоне, что привело к драке.

Newsweek назвал новую дату контрнаступления Украины

Соединенные Штаты и их союзники поставляют на Украину оружие в преддверии наступления, которое запланировано на 30 апреля. Об этом со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые оказались слиты в интернет, пишет американский журнал Newsweek.

Информация об утечке секретных документов Пентагона появилась в начале апреля 2023 года. Документы касаются украинского кризиса, ситуации в Израиле, отношений США с Южной Кореей и союзниками по НАТО.

Жена Шольца покинула пост министра на фоне критики

Министр образования Бранденбурга Бритта Эрнст, супруга канцлера Германии Олафа Шольца, покинула свой пост без объяснения причин на фоне критики со стороны общественности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство dpa.

В Публикации отмечается, что премьер федеральной земли Бранденбург Дитам Войдке принял отставку Эрнст и поблагодарил ее за шесть лет работы на посту министра образования региона.

Посла РФ в Лондоне вызвали в британский МИД

МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина. Поводом стал приговор оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), который имеет также британское гражданство. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Мосгорсуд вынес приговор Кара-Мурзе* о тюремном заключении в колонии строго режима сроком на 25 лет. Он обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности, в госизмене и распространении фейковой информации про ВС РФ.

Главе Татарстана отказали во въезде в Молдавию

Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал о том, что был объявлен властями Молдавии нежелательным лицом и не сможет принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы Татарстана, он приехал в Кишинев по приглашению кандидата на пост главы Гагаузии Виктора Петрова и депутата молдавского парламента Александра Суходольского.

Названы самые популярные бренды смартфонов в России

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В первом квартале 2023 года самым популярным брендом смартфонов в России в штучном выражении стал Xiaomi. Об этом свидетельствуют результаты исследования «М.Видео-Эльдорадо», опубликованные на официальном сайте компании.