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1 час назад

Массовая драка произошла в подмосковном автобусе

Мослента

В Подольске произошла массовая драка пассажиров в автобусе №520. Момент потасовки попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подмосковье №1».

На кадрах видно, что в конфликте участвовали две группы мужчин. По словам очевидцев, причиной перепалки стало поведение молодых людей, певших песни в салоне автобуса. Им сделала замечание женщина с ребенком, после чего один из певших начал угрожать ей. За пассажирку вступились остальные мужчины в салоне, что привело к драке.

Контролеры подрались с пассажиром в подмосковной электричке

Ранее на видео попала массовая драка на стройке в Москве. Потасовка между рабочими произошла недалеко от станции метро «Озерная».

Происшествия,Видео,
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