Путин сообщил о приоритетах применения вооруженных сил

Президент РФ Владимир Путин заявил о наличии явных приоритетов применения вооруженных сил РФ. Глава государства в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подчеркнул, что, в частности, это касается украинского направления, передает РИА Новости.
«Сергей Кужугетович, для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооружённых сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях», - подчеркнул президент.
10 апреля пресс-служба Минобороны сообщила об уничтожении подразделением российской группировки войск «Юг» в зоне спецоперации на донецком направлении более 290 украинских военнослужащих за сутки.
Кроме того, стало известно об уничтожении в этом же районе пяти боевых бронированных машин, четырех автомобилей, самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» и гаубиц «Мста-Б» и Д-20.