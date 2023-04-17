Путин сообщил о приоритетах применения вооруженных сил

«Сергей Кужугетович, для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооружённых сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях», - подчеркнул президент.