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41 минуту назад

Путин сообщил о приоритетах применения вооруженных сил

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин заявил о наличии явных приоритетов применения вооруженных сил РФ. Глава государства в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подчеркнул, что, в частности, это касается украинского направления, передает РИА Новости.

«Сергей Кужугетович, для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооружённых сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях», - подчеркнул президент.

10 апреля пресс-служба Минобороны сообщила об уничтожении подразделением российской группировки войск «Юг» в зоне спецоперации на донецком направлении более 290 украинских военнослужащих за сутки.

Путин проводит встречу с Шойгу

Кроме того, стало известно об уничтожении в этом же районе пяти боевых бронированных машин, четырех автомобилей, самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» и гаубиц «Мста-Б» и Д-20.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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