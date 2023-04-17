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Жена Шольца покинула пост министра на фоне критики

Министр образования Бранденбурга Бритта Эрнст, супруга канцлера Германии Олафа Шольца, покинула свой пост без объяснения причин на фоне критики со стороны общественности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство dpa.

Жена Шольца покинула пост министра на фоне критики
© globallookpress.com

В Публикации отмечается, что премьер федеральной земли Бранденбург Дитам Войдке принял отставку Эрнст и поблагодарил ее за шесть лет работы на посту министра образования региона.

Напомним, что Эрнст подверглась критике за результаты своей работы на посту министра образования. Местные жители были недовольны ситуацией с детскими садами и школами — в них якобы годами не хватает кадров.

Ранее СМИ сообщали, что соседи по дому Шольца и Эрнст обнаружили в мусорном баке конфиденциальные документы с грифом секретности. Среди «находок» были черновик речи, которую супруга канцлера произнесла в земельном парламенте, заметки из личного графика, папка с фотографиями и краткими характеристиками глав государств G7 и другие бумаги. Сами сведения были общедоступной информацией, однако утилизировать их таким образом запрещено, поскольку МИД Германии классифицирует их как секретные.

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