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Главу Татарстана не пустили в Молдавию

Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал о том, что был объявлен властями Молдавии нежелательным лицом и не сможет принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы Татарстана, он приехал в Кишинев по приглашению кандидата на пост главы Гагаузии Виктора Петрова и депутата молдавского парламента Александра Суходольского.

«Мы наметили большую программу нашей совместной работы. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе [дружбы народов]», - пояснил Минниханов.

В свою очередь депутат молдавского парламента рассказал изданию, что отправил Минниханову официальное приглашение на конгресс.

«Но ему даже не дали спуститься с самолета в аэропорту Кишинева. Вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде», - заявил он.

Вместе с Миннихановым на конгресс приехал и глава холдинга «Ак-Барс» Иван Егоров. Власти Молдавии также признали его нежелательным лицом. Их самолет уже вылетел из Кишинева обратно в Россию, пишет Telegram-канал Mash.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон рассказал, как действующие власти намеренно обострили отношения с Россией. Он также призвал оппозиционные партии объединиться с тем, чтобы остановить политический хаос в стране.

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