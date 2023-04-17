Названы самые популярные бренды смартфонов в России

В первом квартале 2023 года самым популярным брендом смартфонов в России в штучном выражении стал Xiaomi. Об этом свидетельствуют результаты исследования «М.Видео-Эльдорадо», опубликованные на официальном сайте компании.
Второе место тоже оказалось за китайским брендом — там расположился Realme, который год назад был лишь четвертым в топ-5. Третье место по популярности досталось Samsung, а четвертое — Apple (первая и третья позиции в прошлом году соответственно). На пятой позиции — бренд Tecno, еще один китайский производитель. На топ-5 приходится примерно три четверти всех проданных в первом квартале смартфонов.
Как говорится в исследовании, доля китайских гаджетов на российском рынке смартфонов на данный момент составляет 70%. Любовь россиян к смартфонам из КНР может быть объяснена их широкой доступностью в магазинах, большим ассортиментом в разных ценовых категориях, а также ростом узнаваемости новых брендов, считают в «М.Видео-Эльдорадо».