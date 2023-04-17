Названы самые популярные бренды смартфонов в России

В первом квартале 2023 года самым популярным брендом смартфонов в России в штучном выражении стал Xiaomi. Об этом свидетельствуют результаты исследования «М.Видео-Эльдорадо», опубликованные на официальном сайте компании.

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Второе место тоже оказалось за китайским брендом — там расположился Realme, который год назад был лишь четвертым в топ-5. Третье место по популярности досталось Samsung, а четвертое — Apple (первая и третья позиции в прошлом году соответственно). На пятой позиции — бренд Tecno, еще один китайский производитель. На топ-5 приходится примерно три четверти всех проданных в первом квартале смартфонов.