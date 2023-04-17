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25 минут назад

Названы самые популярные бренды смартфонов в России

Газета.Ru

В первом квартале 2023 года самым популярным брендом смартфонов в России в штучном выражении стал Xiaomi. Об этом свидетельствуют результаты исследования «М.Видео-Эльдорадо», опубликованные на официальном сайте компании.

Названы самые популярные бренды смартфонов в России
Фото: UnsplashUnsplash

Второе место тоже оказалось за китайским брендом — там расположился Realme, который год назад был лишь четвертым в топ-5. Третье место по популярности досталось Samsung, а четвертое — Apple (первая и третья позиции в прошлом году соответственно). На пятой позиции — бренд Tecno, еще один китайский производитель. На топ-5 приходится примерно три четверти всех проданных в первом квартале смартфонов.

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Как говорится в исследовании, доля китайских гаджетов на российском рынке смартфонов на данный момент составляет 70%. Любовь россиян к смартфонам из КНР может быть объяснена их широкой доступностью в магазинах, большим ассортиментом в разных ценовых категориях, а также ростом узнаваемости новых брендов, считают в «М.Видео-Эльдорадо».

Наука и техника,Apple,
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