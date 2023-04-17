В Кремле высказались об исчезновении деклараций о доходах чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает об удалении с сайтов российских ведомств деклараций о доходах и имуществе чиновников за прошлые годы, и подчеркнул, что на сайте Кремля вся информация осталась, пишет РИА Новости.

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На прошлой неделе на исчезновение деклараций обратили внимание сразу несколько СМИ. Например, в соответствующем разделе на сайте Минтранса исчезли декларации за последние 15 лет, а на сайте МИД больше нельзя найти данные за 2021 год.

За разъяснениями Песков посоветовал обращаться в сами ведомства. Он сказал, что сотрудники Кремля сдали декларации в срок, сейчас эти документы изучаются, но их публикация не предусмотрена.

Пресс-секретарь президента добавил, что решение не публиковать декларации чиновников не повлияет на уровень коррупции в России. По его словам, главное — что документы подаются, а все проверки организуются точно так же, как и раньше компетентным органом. Антикоррупционная работа в стране продолжается, подчеркнул Песков.