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1 час назад

В Кремле высказались об исчезновении деклараций о доходах чиновников

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает об удалении с сайтов российских ведомств деклараций о доходах и имуществе чиновников за прошлые годы, и подчеркнул, что на сайте Кремля вся информация осталась, пишет РИА Новости.

В Кремле высказались об исчезновении деклараций о доходах чиновников
Фото: ТАССТАСС

На прошлой неделе на исчезновение деклараций обратили внимание сразу несколько СМИ. Например, в соответствующем разделе на сайте Минтранса исчезли декларации за последние 15 лет, а на сайте МИД больше нельзя найти данные за 2021 год.

За разъяснениями Песков посоветовал обращаться в сами ведомства. Он сказал, что сотрудники Кремля сдали декларации в срок, сейчас эти документы изучаются, но их публикация не предусмотрена.

В Совфеде объяснили отказ от публикации деклараций сенаторов

Пресс-секретарь президента добавил, что решение не публиковать декларации чиновников не повлияет на уровень коррупции в России. По его словам, главное — что документы подаются, а все проверки организуются точно так же, как и раньше компетентным органом. Антикоррупционная работа в стране продолжается, подчеркнул Песков.

В декабре президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке публикации деклараций чиновников на время специальной военной операции (СВО). Песков позже уточнял, что мера касается только тех, кто работает в новых регионах. В феврале Путин подписал закон, согласно которому с 1 марта данные о доходах и имуществе депутатов и сенаторов публикуются в обобщенном виде без персональных данных.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минтранс РФ,Совет Федерации,
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