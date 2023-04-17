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Мать осужденного на 25 лет Кара-Мурзы прокомментировала приговор сыну

Мать осужденного на 25 лет Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом) Майя Кара-Мурза заявила, что приговор ее сыну по циничности превзошел ее ожидания. Комментарий женщины приводит портал News.ru.

Мать осужденного на 25 лет Кара-Мурзы прокомментировала приговор сыну
© lenta.ru

По словам Майи Кара-Мурзы, она предполагала, что суд приговорит Владимира к 24 годам, но судья полностью удовлетворил требование прокурора.

Также россиянка отметила, что за тот год, который оппозиционер провел в следственном изоляторе, она смогла повидаться с ним лишь единожды, а другие родственники не смогли попасть на заседание.

Суд установил, что оппозиционер «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине в палате представителей штата Аризона. Кроме того, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), Кара-Мурза оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО.

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