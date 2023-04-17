Соединенные Штаты и их союзники поставляют на Украину оружие в преддверии наступления, которое запланировано на 30 апреля. Об этом со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые оказались слиты в интернет, пишет американский журнал Newsweek.

Информация об утечке секретных документов Пентагона появилась в начале апреля 2023 года. Документы касаются украинского кризиса, ситуации в Израиле, отношений США с Южной Кореей и союзниками по НАТО. Эти файлы, среди прочего, содержат сведения о ключевых проблемах с украинским вооружением. Раскрытыми могли оказаться более 100 документов. Ущерб от произошедшего уже оценили как значительный.

По данным Newsweek, США и союзники «смотрят в будущее», занимаясь подготовкой ВСУ к весеннему контрнаступлению.

«Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля. (…) Общее оборудование, необходимое для (9) BDE, составляет 253 танка, 381 механизированную машину, 480 моторизованных машин и 147 артиллерийских орудий, а также поставку 571 бронированного HMMWV США», — говорится в документе», - приводятся в статье выдержки из одного из секретных документов.

В свою очередь в последнее время украинские чиновники выступают с противоречивыми заявлениями о «контрнаступлении». В частности, в начале апреля премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что оно начнется летом. А 15 апреля на пресс-конференции в Вашингтоне он заявил о том, что «контрнаступление начнется уже в ближайшее время».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Крым «снова станет свободным и безопасным» и Киев «вернет все свои территории». Но, по его словам, Украина пока не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружения, которое должен поставить Запад.