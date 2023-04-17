Посла РФ в Лондоне вызвали в британский МИД

МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина. Поводом стал приговор оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), который имеет также британское гражданство. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее Мосгорсуд вынес приговор Кара-Мурзе* о тюремном заключении в колонии строго режима сроком на 25 лет. Он обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности, в госизмене и распространении фейковой информации про ВС РФ.

В заявлении британского ведомства говорится о том, что Великобритания осуждает вынесение такого приговора. Как отмечают власти, это противоречит «обязательствам России по правам человека».

Также в заявлении говорится о том, что Лондон продолжит поддерживать семью гражданина Британии, а также призывает немедленно его освободить. Кроме того, в документе отмечается, что в отношении судьи, который вынес приговор Великобритания ввела санкции. Также будут приняты меры в отношении всех причастных к задержанию оппозиционера.