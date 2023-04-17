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59 минут назад

Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД

Елена Прошина

МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина. Поводом стал приговор оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), который имеет также британское гражданство. Об этом пишет РИА Новости.

Посла РФ в Лондоне вызвали в британский МИД
Фото: мид рфмид рф

Ранее Мосгорсуд вынес приговор Кара-Мурзе* о тюремном заключении в колонии строго режима сроком на 25 лет. Он обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности, в госизмене и распространении фейковой информации про ВС РФ.

Владимира Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам колонии

В заявлении британского ведомства говорится о том, что Великобритания осуждает вынесение такого приговора. Как отмечают власти, это противоречит «обязательствам России по правам человека».

Также в заявлении говорится о том, что Лондон продолжит поддерживать семью гражданина Британии, а также призывает немедленно его освободить. Кроме того, в документе отмечается, что в отношении судьи, который вынес приговор Великобритания ввела санкции. Также будут приняты меры в отношении всех причастных к задержанию оппозиционера.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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