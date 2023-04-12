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Херш: в США готовится соглашение об окончании украинского конфликта

Военные в США готовят черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, который должен быть задействован в случае поражения России. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, пишет РИА Новости.

The Washington Post: ВСУ отложили наступление

ВСУ пришлось отложить наступление из-за непогоды, затянувшихся поставок западного оружия и нехватки боеприпасов, пишет The Washington Post. Издание отмечает, что теперь боевые действия на Украине могут зайти в тупик.

Еще больше планам по наступлению вредит утечка десятков секретных документов Пентагона, содержащих множество подробностей о состоянии украинской армии и ее возможностях, в том числе о слабых местах ее ПВО.

Адвокаты Дарьи Треповой обжаловали ее арест

соцсети

Защита Дарьи Треповой обжаловала ее арест по делу о теракте, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС.

В Басманном суде Москвы заявили, что жалоба была получена по почте.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Ранее он состоял в ополчении Донбасса, а после начала российской спецоперации начал писать о конфликте на Украине. На его Telegram-канал подписаны более 500 тысяч человек.

Франция заблокировала закупку боеприпасов для Украины

globallookpress.com

Франция заблокировала выделение 2 млрд евро из средств Евросоюза на закупку боеприпасов для Украины. Как сообщает PAP, Париж не согласен с механизмом их закупки в третьих странах с последующей передачей Киеву.

Согласно решению, которое приняли на саммите Евросоюза в Брюсселе, половина из суммы должна пойти на поставки боеприпасов со складов государств-членов ЕС. Сейчас запасов на них недостаточно, из-за чего искать боеприпасы для Украины приходится за пределами союза.

Песков указал на участие солдат НАТО в конфликте на Украине

тасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю было известно о вовлеченности стран НАТО в происходящее на Украине задолго до утечки американских секретных документов, передает ТАСС.

«Еще задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно об утечке секретных документов разведки США. СМИ сообщили, что они содержат данные по конфликту на Украине.

Си Цзиньпин поручил усилить подготовку к реальной войне

globallookpress.com

Глава Китая Си Цзиньпин поручил военнослужащим Народно-освободительной армии Китая (НОАК) усилить подготовку к ведению боевых действий в реальных условиях. Об этом сообщает Xinhua.

Такое заявления Си сделал во время проверки Южной зоны боевого командования НОАК в провинции Гуандун.

Он заявил, что армия должна «претворять в жизнь идеи партии об укреплении вооруженных сил в новую эпоху, углублять военную подготовку, всесторонне повысить уровень модернизации, решительно выполнить возложенные партией и народом задачи»/

Сапега дала согласие на экстрадицию в Россию

globallookpress.com

Россиянка Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев.

«Наш консул в понедельник 10 апреля посетил Софью Сапегу. В ходе встречи с осужденной гражданкой России от нее было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации», — рассказал дипломат.

Напомним, что Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA в Минске/

В МИД высказались о встрече Лаврова с Блинкеном

globallookpress.com

Говорить о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном преждевременно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, к настоящему моменту пока еще не удалось решить вопрос о визах для российской делегации для участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН.

В Кремле отреагировали на высказывание Трампа о Путине

globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с высказываниями бывшего президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Мы ознакомились», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Напомним, что Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына умнейшими людьми среди политиков.

Российской авиакомпании продлили экспортные ограничения

Министерство торговли США продлило на 180 дней отзыв экспортных привилегий у «Уральских авиалиний».

Об этом сообщает ТАСС https://tass.ru/ekonomika/17508351 со ссылкой на электронную базу американского Федерального реестра.