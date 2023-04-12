Адвокаты Дарьи Треповой обжаловали ее арест
Защита Дарьи Треповой обжаловала ее арест по делу о теракте, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС.
В Басманном суде Москвы заявили, что жалоба была получена по почте.
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Ранее он состоял в ополчении Донбасса, а после начала российской спецоперации начал писать о конфликте на Украине. На его Telegram-канал подписаны более 500 тысяч человек.
При взрыве также пострадали более 30 человек.
В причастности к взрыву заподозрили петербурженку Дарью Трепову — девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное Татарскому, и подарила ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. Ее арестовали.