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11 минут назад

Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию

Никита Бородкин

Россиянка Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев.

Сапега дала согласие на экстрадицию в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наш консул в понедельник 10 апреля посетил Софью Сапегу. В ходе встречи с осужденной гражданкой России от нее было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации», — рассказал дипломат.

Напомним, что Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA в Минске. Россиянку приговорили к 6 годам лишения свободы в гомельской женской колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, незаконном сборе и распространении данных о личной жизни сотрудников силовых структур и чиновников Белоруссии.

К осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге допустят сотрудника консульства

Она просила о помиловании белорусского президента, а также о переводе в Россию. Близкие Сапеги утверждают, что она не занималась политикой и не участвовала в белорусских протестах.

Политика,Алексей Маскалев,
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