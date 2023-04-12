Сапега дала согласие на экстрадицию в Россию

Россиянка Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев.

«Наш консул в понедельник 10 апреля посетил Софью Сапегу. В ходе встречи с осужденной гражданкой России от нее было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации», — рассказал дипломат.

Напомним, что Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA в Минске. Россиянку приговорили к 6 годам лишения свободы в гомельской женской колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, незаконном сборе и распространении данных о личной жизни сотрудников силовых структур и чиновников Белоруссии.