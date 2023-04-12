Си Цзиньпин поручил усилить подготовку к реальной войне

Глава Китая Си Цзиньпин поручил военнослужащим Народно-освободительной армии Китая (НОАК) усилить подготовку к ведению боевых действий в реальных условиях. Об этом сообщает Xinhua.
Такое заявления Си сделал во время проверки Южной зоны боевого командования НОАК в провинции Гуандун.
Он заявил, что армия должна «претворять в жизнь идеи партии об укреплении вооруженных сил в новую эпоху, углублять военную подготовку, всесторонне повысить уровень модернизации, решительно выполнить возложенные партией и народом задачи».
Си подчеркнул, что НОАК должна решительно защищать суверенитет страны и ее «морские права и интересы».
Он указал на необходимость усилить боевую подготовку армии и производство новых видов военной техники.
«Необходимо усилить подготовку к реальным боевым действиям, придерживаться подготовки, направленной на боевые действия», — заявил Си.
Американский генерал в отставке Джек Кин ранее заявил, что у Китая есть «решительное преимущество» в потенциальном военном конфликте с США.
По мнению Кина, США не смогли добиться эффективного военного сдерживания в Азии — у КНР больше кораблей, больше самолетов и больше ракет, чем у Вашингтона.
«И в какой-то момент количество становится важнее качества», — подчеркнул генерал.