Си Цзиньпин поручил усилить подготовку к реальной войне

Глава Китая Си Цзиньпин поручил военнослужащим Народно-освободительной армии Китая (НОАК) усилить подготовку к ведению боевых действий в реальных условиях. Об этом сообщает Xinhua.

Такое заявления Си сделал во время проверки Южной зоны боевого командования НОАК в провинции Гуандун.

Он заявил, что армия должна «претворять в жизнь идеи партии об укреплении вооруженных сил в новую эпоху, углублять военную подготовку, всесторонне повысить уровень модернизации, решительно выполнить возложенные партией и народом задачи».

Си подчеркнул, что НОАК должна решительно защищать суверенитет страны и ее «морские права и интересы».

Он указал на необходимость усилить боевую подготовку армии и производство новых видов военной техники.

«Необходимо усилить подготовку к реальным боевым действиям, придерживаться подготовки, направленной на боевые действия», — заявил Си.

Американский генерал в отставке Джек Кин ранее заявил, что у Китая есть «решительное преимущество» в потенциальном военном конфликте с США.

По мнению Кина, США не смогли добиться эффективного военного сдерживания в Азии — у КНР больше кораблей, больше самолетов и больше ракет, чем у Вашингтона.