В МИД высказались о встрече Лаврова с Блинкеном

По его словам, к настоящему моменту пока еще не удалось решить вопрос о визах для российской делегации для участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН.

«Американская сторона пока даже визы не выдала делегатам нашей делегации, соответственно, о каких встречах можно вести речь, когда не решен даже технический вопрос», — подчеркнул замглавы МИД.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры. В частности, обсуждалась подготовка к контрнаступлению Украины, в том числе помощь по вопросам безопасности со стороны союзников.