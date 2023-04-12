В МИД высказались о встрече Лаврова с Блинкеном
Говорить о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном преждевременно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.
По его словам, к настоящему моменту пока еще не удалось решить вопрос о визах для российской делегации для участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН.
«Американская сторона пока даже визы не выдала делегатам нашей делегации, соответственно, о каких встречах можно вести речь, когда не решен даже технический вопрос», — подчеркнул замглавы МИД.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры. В частности, обсуждалась подготовка к контрнаступлению Украины, в том числе помощь по вопросам безопасности со стороны союзников.
Блинкен заявлял о планах посетить Китай. Вместе с тем он указывал не необходимость дождаться подходящего момента. Госсекретарь США подчеркнул, что будет «с нетерпением ждать этой поездки».