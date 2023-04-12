Франция заблокировала закупку боеприпасов для Украины
Франция заблокировала выделение 2 млрд евро из средств Евросоюза на закупку боеприпасов для Украины. Как сообщает PAP, Париж не согласен с механизмом их закупки в третьих странах с последующей передачей Киеву.
Согласно решению, которое приняли на саммите Евросоюза в Брюсселе, половина из суммы должна пойти на поставки боеприпасов со складов государств-членов ЕС. Сейчас запасов на них недостаточно, из-за чего искать боеприпасы для Украины приходится за пределами союза.
«Однако против этого выступила Франция. В этой ситуации решением было бы закупить боеприпасы в третьей стране, а затем возместить их из составов одной из стран-членов, передав другие вооружения третьей страны. По этому поводу продолжаются переговоры», — заявил дипломатический источник в Евросоюзе.
Как отметил собеседник агентства, Париж выступает за создание механизма принуждения Киева к заказу конкретного оборудования, «которое может на самом деле не понадобиться украинской стороне». Вместе с тем Франция против положения о возмещении стоимости боеприпасов лишь по требованию Киева.