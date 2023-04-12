Франция заблокировала закупку боеприпасов для Украины

«Однако против этого выступила Франция. В этой ситуации решением было бы закупить боеприпасы в третьей стране, а затем возместить их из составов одной из стран-членов, передав другие вооружения третьей страны. По этому поводу продолжаются переговоры», — заявил дипломатический источник в Евросоюзе.