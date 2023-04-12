В Кремле отреагировали на высказывание Трампа о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с высказываниями бывшего президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Мы ознакомились», — сказал Песков во время общения с журналистами.
Напомним, что Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына умнейшими людьми среди политиков. По его словам, они являются «лучшими людьми в своей игре», а в США «парни не такие и никогда таковыми не были».
В том же интервью бывший американский президент заявил, что не понимает, как действующий глава государства Джо Байден может оказаться в гонке за президентство в 2024 году, ведь с ним «что-то не так». По мнению Трампа, в интервью Байден не смог дать убедительных ответов, поэтому неясно, как он сможет справиться с новой избирательной кампанией.