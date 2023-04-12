В Кремле отреагировали на высказывание Трампа о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с высказываниями бывшего президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Мы ознакомились», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Напомним, что Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына умнейшими людьми среди политиков. По его словам, они являются «лучшими людьми в своей игре», а в США «парни не такие и никогда таковыми не были».