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В Кремле отреагировали на высказывание Трампа о Путине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с высказываниями бывшего президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Мы ознакомились», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Напомним, что Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына умнейшими людьми среди политиков. По его словам, они являются «лучшими людьми в своей игре», а в США «парни не такие и никогда таковыми не были».

Трамп рассказал о беседе с Путиным по поводу начала СВО

В том же интервью бывший американский президент заявил, что не понимает, как действующий глава государства Джо Байден может оказаться в гонке за президентство в 2024 году, ведь с ним «что-то не так». По мнению Трампа, в интервью Байден не смог дать убедительных ответов, поэтому неясно, как он сможет справиться с новой избирательной кампанией.

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