The Washington Post: ВСУ отложили наступление

ВСУ пришлось отложить наступление из-за непогоды, затянувшихся поставок западного оружия и нехватки боеприпасов, пишет The Washington Post. Издание отмечает, что теперь боевые действия на Украине могут зайти в тупик.

Еще больше планам по наступлению вредит утечка десятков секретных документов Пентагона, содержащих множество подробностей о состоянии украинской армии и ее возможностях, в том числе о слабых местах ее ПВО.

В Киеве опасаются, что Украине придется вести переговоры с Россией с невыгодной позиции, если ВСУ не смогут получить контроль над ключевыми территориями, подчеркивает WP.

Украинский подполковник с позывным «Гром», который командует танковым батальоном в Запорожской области, рассказал газете, что российская армия «становится все сильнее и сильнее с каждым днем».

По его словам, самые серьезные проблемы ожидают ВСУ на заминированной линии фронта.

Несколько дней назад The New York Times писала, что признаки того, что попытка наступления ВСУ произойдет в мае «или около того», — повсюду. Западные вооружения, которые могут оказаться критически важными при наступлении, продолжают поступать в страну, к примеру, немецкие танки Leopard 2 и американские машины для разминирования.

Однако ВСУ истощены, союзники слишком затянули отправку оружия, а солдаты прошли лишь ускоренные курсы штурмовой тактики, подчеркивала NYT.