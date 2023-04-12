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The Washington Post: ВСУ отложили наступление

ВСУ пришлось отложить наступление из-за непогоды, затянувшихся поставок западного оружия и нехватки боеприпасов, пишет The Washington Post. Издание отмечает, что теперь боевые действия на Украине могут зайти в тупик.

The Washington Post: ВСУ отложили наступление
© globallookpress.com

Еще больше планам по наступлению вредит утечка десятков секретных документов Пентагона, содержащих множество подробностей о состоянии украинской армии и ее возможностях, в том числе о слабых местах ее ПВО.

В Киеве опасаются, что Украине придется вести переговоры с Россией с невыгодной позиции, если ВСУ не смогут получить контроль над ключевыми территориями, подчеркивает WP.

Украинский подполковник с позывным «Гром», который командует танковым батальоном в Запорожской области, рассказал газете, что российская армия «становится все сильнее и сильнее с каждым днем».

По его словам, самые серьезные проблемы ожидают ВСУ на заминированной линии фронта.

Несколько дней назад The New York Times писала, что признаки того, что попытка наступления ВСУ произойдет в мае «или около того», — повсюду. Западные вооружения, которые могут оказаться критически важными при наступлении, продолжают поступать в страну, к примеру, немецкие танки Leopard 2 и американские машины для разминирования.

Однако ВСУ истощены, союзники слишком затянули отправку оружия, а солдаты прошли лишь ускоренные курсы штурмовой тактики, подчеркивала NYT.

Кроме того, в начале апреля появилась информация об утечке секретных документов Пентагона. Документы касаются украинского кризиса, ситуации в Израиле, отношений США с Южной Кореей. Эти файлы, среди прочего, раскрывают ключевые проблемы с украинским вооружением, противовоздушной обороной, а также рассказывают о размерах и готовности батальонов ВСУ.

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