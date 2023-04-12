Песков указал на участие солдат НАТО в конфликте на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю было известно о вовлеченности стран НАТО в происходящее на Украине задолго до утечки американских секретных документов, передает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«Еще задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно об утечке секретных документов разведки США. СМИ сообщили, что они содержат данные по конфликту на Украине. Агентство Reuters писало, что чиновники США ведут расследование обстоятельств масштабной утечки засекреченных данных по Украине. На фоне этого Белый дом пересматривает свой подход к хранению и распространению подобной информации.