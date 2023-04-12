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Херш: в США готовится соглашение об окончании украинского конфликта

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Военные в США готовят черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, который должен быть задействован в случае поражения России. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, пишет РИА Новости.

Херш: в США готовится соглашение об окончании украинского конфликта
© globallookpress.com

«Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов – военный термин «поставил задачу» – составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на Украине», – заявил журналист.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима. В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции и начали активно поставлять Киеву оружие.

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Ранее Сеймур Херш опубликовал собственное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», которые произошли после начала спецоперации у датского острова Борнхольм. Журналист пришел к выводу, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили водолазы ВМС США. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.

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