Военные в США готовят черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, который должен быть задействован в случае поражения России. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, пишет РИА Новости.

«Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов – военный термин «поставил задачу» – составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на Украине», – заявил журналист.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима. В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции и начали активно поставлять Киеву оружие.