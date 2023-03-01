Пока вы не уснули: "Самолет Судного дня" в Европе и новые правила расчета ЖКХ

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США перебросили в Европу «самолет Судного дня»

Wikimedia Commons

США перебросили в Европу «самолет Судного дня». Как сообщает РБК, ключевой борт армии США на случай ядерной войны приземлился в Исландии.

Самолет E-6B Mercury должен обеспечивать связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в том числе и ядерным. В частности, благодаря бортовой системе управления пуском (ALCS) возможен запуск баллистических ракет наземного базирования.

В России изменились правила расчета потребления ресурсов ЖКХ

Правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ, потребляемых при использовании и содержания общего имущества в многоквартирном доме, скорректировались. Нововведения вступили в силу с 1 марта, сообщают «Известия».

Мера была принята правительством РФ. Изменения нужны для того, чтобы приблизить нормативы по платам к фактическому уровню потребления. Сейчас при новом расчете во внимание будут брать показания счетчиков в домах с аналогичными особенностями конструкции и в аналогичном климате.

Финляндия проголосовала за вступление в НАТО

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, за проголосовали 184 парламентария, еще один воздержался и семеро отсутствовали. Для одобрения закона требовалось набрать простое большинство. Теперь законопроект должен одобрить президент страны.

При этом Финляндия сможет стать членом альянса только после одобрения заявки всеми членами НАТО. До сих пор такого одобрения нет от Турции и Венгрии.

Для россиян изменили правила въезда в Китай

Китай изменил требования к въезжающим в страну россиянам. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь россияне, собирающиеся лететь в Китай, вместо ПЦР могут сдать тест на антиген коронавируса, в том числе можно предоставить результаты самотестирования. Такое изменение связано с меняющейся эпидемической обстановкой. Новые правила вступают в силу с 1 марта.

Как уточнили в посольстве КНР в России, тест необходимо сдать за 48 часов до посадки на самолет, после этого результат нужно загрузить через мобильное приложение или через сайт китайской таможни.

В ООН высказались о продлении зерновой сделки

ООН постоянно взаимодействует с теми, кто участвует в Черноморской зерновой сделке, заявила глава отдела коммуникаций Офиса координатора ООН по Черноморской зерновой инициативе Исмини Палла. В беседе с ТАСС она выразила надежду на то, что сделка будет продлена после 18 марта.

Палла обратила внимание на то, что все стороны «высказывают свои озабоченности и инициативы». ООН прислушивается к их заявлениям, подчеркнула она. Международная организация, как указала собеседница, прилагает усилия для обеспечения продуктивного диалога между участниками сделки.

Молдавия отреагировала на информацию о готовящейся провокации ВСУ в Приднестровье

Власти Молдавии опровергли появившиеся сведения о том, что готовится новая провокация с использованием радиоактивных материалов около Приднестровья. Об этом говорится в Телеграм-канале правительства Молдавии.

Минобороны РФ сообщило, что Украина готовит провокацию с применением ударов по радиационно опасным объектам, утечка на которых может быть опасной и приведет к заражению местности. В последствии предполагается обвинить в подобных действиях Россию.

В Казахстане призвали отказаться от советских названий областей

Несколько областей Казахстана, получивших названия в советское время, необходимо переименовать на исторические. С таким предложением выступил глава Улытауской области страны Берик Абдыгалиулы. Об этом пишет РИА Новости.

Улытауская область - это один из трех регионов, которые были созданы с лета 2022 года по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Абдыгалиулы вспомнил, что сначала области хотели дать назвать Центрально-Казахстанской, однако в итоге она получила историческое название.

Десятки пострадавших: в Греции столкнулись два поезда

В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. ЧП произошло в ночь на среду в городке Темпи недалеко от города Лариса. В результате происшествия три вагона сошли с рельсов, начался пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас на месте аварии работают спасатели. По информации местных СМИ в пассажирском поезде, который следовал по маршруту Афины — Салоники находились 350 человек.

Блинкен заявил о "положительных элементах" в мирном плане Китая по Украине

"Положительные элементы" есть в плане Китая по урегулированию конфликта на Украине. Об этом, как передает Agence France Presse, заявил в среду госсекретарь США Энтони Бликен, находящийся с визитом в Узбекистане.

По данным агентства, при этом Блинкен отметил, что, хотя в китайском предложении и есть "положительные элементы", Пекину следовало бы сделать акцент на восстановлении суверенитета Украины, чтобы показать, что он "действительно серьезно" относится к дипломатии.

Новые фейки в WhatsApp: россияне получают сообщения о смертельно опасных духах

В мессенджерах и социальных сетях распространяются фейковые сообщения о смертельно опасных духах, которые якобы дают понюхать на улице незнакомцы. Как сообщает «КП», волна таких сообщений прокатилась в WhatsApp в конце февраля 2023 года — запущенные кем-то слухи люди активно пересылают из страха.