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1 час назад

В ООН высказались о продлении зерновой сделки

Лера Букина

ООН постоянно взаимодействует с теми, кто участвует в Черноморской зерновой сделке, заявила глава отдела коммуникаций Офиса координатора ООН по Черноморской зерновой инициативе Исмини Палла. В беседе с ТАСС она выразила надежду на то, что сделка будет продлена после 18 марта.

Палла обратила внимание на то, что все стороны

«высказывают свои озабоченности и инициативы». ООН прислушивается к их заявлениям, подчеркнула она. Международная организация, как указала собеседница, прилагает усилия для обеспечения продуктивного диалога между участниками сделки.

Палла отметила, что в ООН уже увидели преимущества ее пролонгации. По ее словам, плюсы черноморской зерновой инициативы «неоспоримы для глобальной продовольственной безопасности». Также Палла подчеркнула, что беспрепятственный экспорт зерна и удобрений с Украины и из России играет важную роль. Она указала на необходимость «развивать успехи и прогресс», которые были достигнуты к настоящему моменту.

Киев запросил переговоры по зерновой сделке

Ранее РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник, сообщило, что стороны пока не затрагивали вопрос, касающийся конкретных сроков продления зерновой сделки. Он уточнил, что сейчас «имеются различные варианты». В текущий период «идет очень сложный процесс», указал собеседник. По его словам, в настоящее время стороны ведут переговоры по деталям дальнейшей работы механизма.

Так называемую продуктовую или зерновую сделку заключили в Стамбуле Россия, Турция, Украина и ООН. Она предполагает безопасный вывоз зерна из украинских портов на мировые рынки.

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