В ООН высказались о продлении зерновой сделки

ООН постоянно взаимодействует с теми, кто участвует в Черноморской зерновой сделке, заявила глава отдела коммуникаций Офиса координатора ООН по Черноморской зерновой инициативе Исмини Палла. В беседе с ТАСС она выразила надежду на то, что сделка будет продлена после 18 марта.

Палла обратила внимание на то, что все стороны

«высказывают свои озабоченности и инициативы». ООН прислушивается к их заявлениям, подчеркнула она. Международная организация, как указала собеседница, прилагает усилия для обеспечения продуктивного диалога между участниками сделки.

Палла отметила, что в ООН уже увидели преимущества ее пролонгации. По ее словам, плюсы черноморской зерновой инициативы «неоспоримы для глобальной продовольственной безопасности». Также Палла подчеркнула, что беспрепятственный экспорт зерна и удобрений с Украины и из России играет важную роль. Она указала на необходимость «развивать успехи и прогресс», которые были достигнуты к настоящему моменту.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник, сообщило, что стороны пока не затрагивали вопрос, касающийся конкретных сроков продления зерновой сделки. Он уточнил, что сейчас «имеются различные варианты». В текущий период «идет очень сложный процесс», указал собеседник. По его словам, в настоящее время стороны ведут переговоры по деталям дальнейшей работы механизма.