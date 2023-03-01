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52 минуты назад

Десятки пострадавших: в Греции столкнулись два поезда

Александр Котлеткин

В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. ЧП произошло в ночь на среду в городке Темпи недалеко от города Лариса. В результате происшествия три вагона сошли с рельсов, начался пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

1/10 Машины скорой помощи возле места столкновения поездов
Фото: EPA/TACC
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2/10 Фото с квадракоптера. Сотрудники спасательных служб возле места столкновения поездов
Фото: EPA/TACC
3/10 Работа спасательных служб на месте столкновения поездов
Фото: EPA/TACC
4/10 Обломки разрушенного поезда после столкновения
Фото: EPA/TACC
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5/10 В результате столкновения пассажирского поезда с грузовым неподалеку от греческого города Лариса погибли 32 человека, пострадали 85
Фото: ZUMA/TACC
6/10 Обломки разрушенного поезда после столкновения
Фото: ZUMA/TACC
7/10 Обломки разрушенного поезда после столкновения
Фото: ZUMA/TACC
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8/10 Человек у обломков разрушенного поезда
Фото: ZUMA/TACC
9/10 Фото с квадракоптера
Фото: EPA/TACC
10/10 Всего в пассажирском поезде находились 350 человек
Фото: ZUMA/TACC

Сейчас на месте аварии работают спасатели. По информации местных СМИ в пассажирском поезде, который следовал по маршруту Афины — Салоники находились 350 человек.

"Усилия пожарных сейчас сосредоточены на первых двух вагонах пассажирского поезда, которые перевернулись и откуда извлечь людей труднее всего", - сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис.

На данный момент известно о 32 жертвах ЧП, еще 85 человек получили ранения.

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