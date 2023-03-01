В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. ЧП произошло в ночь на среду в городке Темпи недалеко от города Лариса. В результате происшествия три вагона сошли с рельсов, начался пожар. Об этом сообщает РИА Новости.
Сейчас на месте аварии работают спасатели. По информации местных СМИ в пассажирском поезде, который следовал по маршруту Афины — Салоники находились 350 человек.
"Усилия пожарных сейчас сосредоточены на первых двух вагонах пассажирского поезда, которые перевернулись и откуда извлечь людей труднее всего", - сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис.
На данный момент известно о 32 жертвах ЧП, еще 85 человек получили ранения.