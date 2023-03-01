Финляндия проголосовала за вступление в НАТО

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, за проголосовали 184 парламентария, еще один воздержался и семеро отсутствовали. Для одобрения закона требовалось набрать простое большинство. Теперь законопроект должен одобрить президент страны.

При этом Финляндия сможет стать членом альянса только после одобрения заявки всеми членами НАТО. До сих пор такого одобрения нет от Турции и Венгрии.

Ранее власти Венгрии сообщили, что им необходимо больше времени на решение вопроса о ратификации финской заявки о вступлении в альянс. В связи с этим венгерский парламент может в очередной раз отложить решение до конца марта 2023 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему страна до сих пор не одобрила заявку Швеции и Финляндии. Он подчеркнул, что для вступления стран в блок нужен серьезный диалог между парламентами, хотя в целом Венгрия поддерживает их вступление. Одной из причин он назвал то, что в этих странах распространяют о Венгрии «бессовестную ложь». Именно поэтому парламентарии не стремятся ратифицировать их вступление.