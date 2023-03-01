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1 час назад

В Казахстане призвали отказаться от советских названий областей

Елена Прошина

Несколько областей Казахстана, получивших названия в советское время, необходимо переименовать на исторические. С таким предложением выступил глава Улытауской области страны Берик Абдыгалиулы. Об этом пишет РИА Новости.

В Казахстане призвали отказаться от советских названий областей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Улытауская область - это один из трех регионов, которые были созданы с лета 2022 года по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Абдыгалиулы вспомнил, что сначала области хотели дать назвать Центрально-Казахстанской, однако в итоге она получила историческое название.

«Не только Улытау, но и области Жетысу и Абай были названы в честь казахских священных земель и великой личности. Эту тенденцию нам обязательно нужно продолжить, потому что с советского периода существовала традиция давать областям административные названия», - подчеркнул он.

По его словам, такие регионы еще остались в стране и их необходимо переименовать в честь священных земель, история которых насчитывает тысячелетия. К примеру, Западно-Казахстанская область может стать Акжайык, а Восточно-Казахстанская – Алтаем. По мнению чиновника, такие переименование «вдохновят всех».

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Напомним, Улытауская область считается сакральным местом в Казахстане. Предки проводили здесь важные народные собрания, также там находились ханские ставки.

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