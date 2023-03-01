США перебросили в Европу «самолет Судного дня». Как сообщает РБК, ключевой борт армии США на случай ядерной войны приземлился в Исландии.

Самолет E-6B Mercury должен обеспечивать связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в том числе и ядерным. В частности, благодаря бортовой системе управления пуском (ALCS) возможен запуск баллистических ракет наземного базирования.

После прибытия экипаж самолета встретился с послом США в Исландии Кэррин Патман и другими дипломатическими и военными руководителями. Сам борт сейчас выполняет функции воздушного командного пункта Военно-морских сил США во время проведения операций европейских сил американской армии.

Напомним, что до 1991 года «самолеты Судного дня» США почти беспрерывно находились в воздухе на протяжении 30 лет. К прекращению их вылетов привело сокращение бюджета и окончание холодной войны. Воздушные средства перевели на наземное базирование.