Для россиян изменили правила въезда в Китай

Теперь россияне, собирающиеся лететь в Китай, вместо ПЦР могут сдать тест на антиген коронавируса, в том числе можно предоставить результаты самотестирования. Такое изменение связано с меняющейся эпидемической обстановкой. Новые правила вступают в силу с 1 марта.
Как уточнили в посольстве КНР в России, тест необходимо сдать за 48 часов до посадки на самолет, после этого результат нужно загрузить через мобильное приложение или через сайт китайской таможни.
Ранее ряд стран ограничили въезд гражданам Китая под предлогом борьбы с коронавирусом. На это в МИД КНР сообщали, что Пекин намерен принять ответные меры.