Для россиян изменили правила въезда в Китай

Китай изменил требования к въезжающим в страну россиянам. Об этом пишет РИА Новости.

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Теперь россияне, собирающиеся лететь в Китай, вместо ПЦР могут сдать тест на антиген коронавируса, в том числе можно предоставить результаты самотестирования. Такое изменение связано с меняющейся эпидемической обстановкой. Новые правила вступают в силу с 1 марта.

Как уточнили в посольстве КНР в России, тест необходимо сдать за 48 часов до посадки на самолет, после этого результат нужно загрузить через мобильное приложение или через сайт китайской таможни.