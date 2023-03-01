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1 час назад

Для россиян изменили правила въезда в Китай

Елена Прошина

Китай изменил требования к въезжающим в страну россиянам. Об этом пишет РИА Новости.

Для россиян изменили правила въезда в Китай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь россияне, собирающиеся лететь в Китай, вместо ПЦР могут сдать тест на антиген коронавируса, в том числе можно предоставить результаты самотестирования. Такое изменение связано с меняющейся эпидемической обстановкой. Новые правила вступают в силу с 1 марта.

Как уточнили в посольстве КНР в России, тест необходимо сдать за 48 часов до посадки на самолет, после этого результат нужно загрузить через мобильное приложение или через сайт китайской таможни.

Ранее ряд стран ограничили въезд гражданам Китая под предлогом борьбы с коронавирусом. На это в МИД КНР сообщали, что Пекин намерен принять ответные меры.

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