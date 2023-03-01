Новые фейки в WhatsApp: россияне получают сообщения о смертельно опасных духах

В мессенджерах и социальных сетях распространяются фейковые сообщения о смертельно опасных духах, которые якобы дают понюхать на улице незнакомцы. Как сообщает «КП», волна таких сообщений прокатилась в WhatsApp в конце февраля 2023 года — запущенные кем-то слухи люди активно пересылают из страха.

В одном из таких голосовых сообщений неизвестный рассказывает, что такая ситуация произошла в Луганске.

«Тут я тоже ехал, стояла женщина в светлой шубке и шапочке, дает мне понюхать пробник. Я говорю ей: "Стоять, ты не из Украины?". И она пошла к другому водителю. Я выбегаю, кричу: "Не вздумай нюхать!". Снова спрашиваю у нее: "Ты из Украины что ли?". И тут она убежала за здание», — сказал мужчина на записи.

Следом обычно пересылают еще одно сообщение, в котором женщина в подтверждение заявляет, что схожая ситуация сложилась и в Томске.

В действительности ни одного подтвержденного случая смерти от духов в России еще не было. Подобные инциденты не регистрировались в полиции и их официально опровергает Роспотребнадзор.

По информации газеты, первые сообщения о смерти от запаха духов стали распространяться еще 26 февраля. Их авторы подчеркивали, что история якобы началась в новых регионах России, а после распространилась и на остальные субъекты. Эксперты считают, что фейк нацелен на то, чтобы посеять панику среди россиян.

«Кто-то может это запустить, считая подобное действие шуткой, кто-то испытывает странное удовольствие от того, что таким образом якобы повелевает действиями масс. А кто-то нацелен на прямую дестабилизацию ситуации. Классический пример - 1941-й год, когда паникер орет "немецкие танки с тыла"», — сказала координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев.