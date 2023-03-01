В РФ изменились правила расчета потребления ресурсов ЖКХ

Правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ, потребляемых при использовании и содержания общего имущества в многоквартирном доме, скорректировались. Нововведения вступили в силу с 1 марта, сообщают «Известия».

Мера была принята правительством РФ. Изменения нужны для того, чтобы приблизить нормативы по платам к фактическому уровню потребления. Сейчас при новом расчете во внимание будут брать показания счетчиков в домах с аналогичными особенностями конструкции и в аналогичном климате.

Новую методику расчета будут применять в отношении норматива отведения сточных вод, а также стоимости электричества, холодной и горячей воды. Правила будут действовать до 2029 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение 10 лет в развитие сферы ЖКХ в стране инвестируют 4,5 трлн рублей. Глава государства обратился к правительству с поручением обеспечить стабильное финансирование программы.

Летом прошлого года президент поручил доработать и утвердить стратегию развития строительной отрасли и отрасли жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) до 2030 года с прогнозом до 2035 года.