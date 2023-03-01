В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
14 минут назад

Молдавия отреагировала на информацию о готовящейся провокации ВСУ в Приднестровье

Елена Прошина

Власти Молдавии опровергли появившиеся сведения о том, что готовится новая провокация с использованием радиоактивных материалов около Приднестровья. Об этом говорится в Телеграм-канале правительства Молдавии.

Молдавия опровергла возможные провокации вблизи Приднестровья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что Украина готовит провокацию с применением ударов по радиационно опасным объектам, утечка на которых может быть опасной и приведет к заражению местности. В последствии предполагается обвинить в подобных действиях Россию.

«Государственные структуры следят за ситуацией и не подтверждают информацию, распространяемую российской стороной», - говорится в сообщении правительства страны.

Напомним, ранее появилась информация, что ВСУ готовят провокацию на территории Приднестровья с целью, чтобы обвинить в этом Россию. В свою очередь, США не подтвердили эти сведения, отметив, что Пентагон внимательно следит за этой ситуацией.

МИД России обвинил Украину в желании устроить провокацию в Приднестровье

За событиями в Приднестровье следят и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, непростая обстановка в регионе «провоцируется извне». Сообщается о большом скоплении украинских военных рядом с приднестровской границей.

В мире,Дмитрий Песков,Минобороны России,МИД России,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий