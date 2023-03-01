Молдавия опровергла возможные провокации вблизи Приднестровья

Власти Молдавии опровергли появившиеся сведения о том, что готовится новая провокация с использованием радиоактивных материалов около Приднестровья. Об этом говорится в Телеграм-канале правительства Молдавии.

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Минобороны РФ сообщило, что Украина готовит провокацию с применением ударов по радиационно опасным объектам, утечка на которых может быть опасной и приведет к заражению местности. В последствии предполагается обвинить в подобных действиях Россию.

«Государственные структуры следят за ситуацией и не подтверждают информацию, распространяемую российской стороной», - говорится в сообщении правительства страны.

Напомним, ранее появилась информация, что ВСУ готовят провокацию на территории Приднестровья с целью, чтобы обвинить в этом Россию. В свою очередь, США не подтвердили эти сведения, отметив, что Пентагон внимательно следит за этой ситуацией.