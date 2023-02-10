Пока вы не уснули: Угрозы дипломатам РФ и три условия для роста цен в России

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Посол рассказал об угрозах российским дипломатам в Канаде

Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что российским дипломатам в стране продолжают поступать угрозы. Об этом сообщает РИА Новости.

Степанов назвал напряженной обстановку в Оттаве, Торонто и Монреале - городах, где есть российские дипломатические представительства.

По его словам, с началом спецоперации на Украине местные власти и медиа «заняли откровенно русофобскую позицию».

У посольства и генеральных консульств РФ каждый день проходят пикеты и акции, отметил он.

Глава Центробанка назвала три условия для роста цен в РФ

В России существуют три риска для роста инфляции, которые приведут к повышению уровня цен. Среди них: активное потребление из-за опасений роста инфляции в будущем, увеличение разницы между уровнем заработной платы и ростом производительности, а также введение новых санкций против России со стороны стран Запада.

Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.

Кремль назвал дату обращения Путина к Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин намерен обратиться к Федеральному Собранию 21 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что обращение Путина к Федеральному собранию состоится в Гостином дворе.

По его словам, в своем послании российской лидер сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере.

Правительство Молдавии вместе с премьер-министром уходит в отставку

Правительство Молдавии вместе с премьер-министром Натальей Гаврилицей уходит в отставку. Об этом заявила сама премьер, пишет ТАСС.

«После полутора лет на посту премьера пришло время сообщить о моей отставке», - сказала Гаврилица на брифинге.

Согласно конституции страны, уход с должности премьер-министра означает и автоматическую отставку всего правительства.

Экс-губернатор Хабаровского края Фургал получил 22 года колонии

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил 22 года колонии за организацию убийств конкурентов в 2004-2005 годах. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Люберецкий суд Подмосковья исключил из приговора бывшему губернатору эпизод с незаконным приобретением оружия, так как срок давности истек.

Также оглашены приговоры других фигурантов дела.

МИД РФ: тема мирного договора с Японией закрыта

Тема мирного договора с Японией для России закрыта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается темы мирного договора, то, как вы знаете, для нас она закрыта», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Напомним, что отношения России и Японии долгие годы омрачаются отсутствием мирного договора после окончания Второй мировой войны.

Лукашенко назвал свою власть диктатурой

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти способны обуздать рост цен благодаря «диктатуре». Об этом сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

На совещании по вопросам ценообразования Лукашенко заявил, что обуздать цены, когда в «их разнузданности заинтересованы миллионы людей, непросто».

«Но власти-то у нас достаточно. Преимущества нашей власти - "диктатуры" - как раз должны мы использовать», - подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что ранее поставил задачу именно по регулированию цен, а не по их снижению.

В Польше допустили закрытие всей границы с Белоруссией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил закрытия всех пунктов пропуска на границе с Белоруссией, передает РИА Новости.

9 февраля глава МВД Польши Мариуш Каминьский поручил закрыть пункт «Бобровники» с полудня 10 февраля из интересов государственной безопасности.

Через пункт пропускали легковой и грузовой транспорт.

В Германии впервые прокомментировали расследование Херша о «Северных потоках»

У Берлина нет данных, которые подтверждали бы расследование американского журналиста Сеймура Херша о подрыве газопроводов «Северный поток». Как сообщает РИА Новости, так прокомментировала статью спикер кабинета министров ФРГ Кристане Хоффман.

«У федерального правительства нет никаких доказательств, подтверждающих каким-либо образом этот тезис или утверждения, сделанные в статье», — сказала она в ходе брифинга.

Напомним, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября 2022 года.

В МИД обвинили посольство США в призывах к свержению власти в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство США призывает к свержению власти в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что американские дипломаты ведут открытую агитацию «в пользу того или иного политического деятеля внутри страны».

«Призывы просто к прямому свержению власти, не поддержка политических сил, а прямое свержение власти - и такое было», - заявила она.