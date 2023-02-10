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39 минут назад

Экс-губернатор Хабаровского края Фургал получил 22 года колонии

Елена Прошина

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил 22 года колонии за организацию убийств конкурентов в 2004-2005 годах. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Люберецкий суд Подмосковья исключил из приговора бывшему губернатору эпизод с незаконным приобретением оружия, так как срок давности истек.

Также оглашены приговоры других фигурантов дела. Кроме того, бывшему помощнику Фургала Андрею Карепову суд дал 21 году колонии, а экс-инспектор службы безопасности аэропорта Южно-Курильска Марат Кадыров получил 9,5 года колонии. Кроме того, предприниматель Андрей Палей осужден на 17 лет колонии.

Адвокаты заявили, что приговор будет обжалован. Кроме того, адвокат Фургала заявил, что права его подзащитного неоднократно нарушались в суде. Сторона защиты считает приговор незаконным. Отмечается, что до вступления приговора в силу чиновника не будут этапировать в колонию.

2 февраля Фургал был признан виновным в организации двух убийств, одного покушения и обороте оружия. Прокуроры просили для экс-чиновника 23 годам колонии строгого режима по совокупности наказаний.

Напомним, Фургал был задержан в июле 2020 года. По данным следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на трех бизнесменов. Сам чиновник свою вину не признал. На скамье подсудимых также оказались его сообщники.

Происшествия,Видео,Андрей Карепов,Сергей Фургал,
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