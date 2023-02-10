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44 минуты назад

В МИД обвинили посольство США в призывах к свержению власти в РФ

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство США призывает к свержению власти в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД обвинили посольство США в призывах к свержению власти в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова подчеркнула, что американские дипломаты ведут открытую агитацию «в пользу того или иного политического деятеля внутри страны».

«Призывы просто к прямому свержению власти, не поддержка политических сил, а прямое свержение власти - и такое было», - заявила она.

Она отметила, что американских дипломатов также уличали финансовой поддержке политических сил под видом грантов или субсидий.

В марте 2022 года президент США Джо Байден во время своего визита в Варшаву заявил, что глава России Владимир Путин «не может оставаться у власти».

Позже в Белом доме заверили, что Байден не призывал к смене власти в России.

Как объяснили американские чиновники, президент хотел сказать, что России «нельзя позволить распространить власть на соседей».

Политика,Мария Захарова,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД России,
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