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28 минут назад

Лукашенко назвал свою власть диктатурой

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти способны обуздать рост цен благодаря «диктатуре». Об этом сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко назвал свою власть диктатурой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На совещании по вопросам ценообразования Лукашенко заявил, что обуздать цены, когда в «их разнузданности заинтересованы миллионы людей, непросто».

«Но власти-то у нас достаточно. Преимущества нашей власти - "диктатуры" - как раз должны мы использовать», - подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что ранее поставил задачу именно по регулированию цен, а не по их снижению.

«С испугу некоторые, увидев большой слой жира, понизили эти цены. Ничего страшного. Почему? Потому что, как наш премьер говорил, цены в феврале всплеснулись с испугу. Всплеск был приличный. Поэтому, даже если кто-то понизил цены, ничего страшного», - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что рентабельность и прибыльность предприятий оставалась на очень высоком уровне.

6 октября 2022 года Лукашенко ввел запрет на повышение цен в Белоруссии.

«С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся!» - подчеркивал он.

Лукашенко говорил, что за нарушение запрета будет грозить «немедленное задержание» и возбуждение уголовного дела.

Президент отмечал, что из запрета могут быть исключения - их могут определять министр антимонопольного регулирования и торговли, а также губернаторы.

В мире,Александр Лукашенко,
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