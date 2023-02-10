Лукашенко назвал свою власть диктатурой

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти способны обуздать рост цен благодаря «диктатуре». Об этом сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

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На совещании по вопросам ценообразования Лукашенко заявил, что обуздать цены, когда в «их разнузданности заинтересованы миллионы людей, непросто».

«Но власти-то у нас достаточно. Преимущества нашей власти - "диктатуры" - как раз должны мы использовать», - подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что ранее поставил задачу именно по регулированию цен, а не по их снижению.

«С испугу некоторые, увидев большой слой жира, понизили эти цены. Ничего страшного. Почему? Потому что, как наш премьер говорил, цены в феврале всплеснулись с испугу. Всплеск был приличный. Поэтому, даже если кто-то понизил цены, ничего страшного», - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что рентабельность и прибыльность предприятий оставалась на очень высоком уровне.

6 октября 2022 года Лукашенко ввел запрет на повышение цен в Белоруссии.

«С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся!» - подчеркивал он.

Лукашенко говорил, что за нарушение запрета будет грозить «немедленное задержание» и возбуждение уголовного дела.