Правительство Молдавии вместе с премьер-министром Натальей Гаврилицей уходит в отставку. Об этом заявила сама премьер, пишет ТАСС.
«После полутора лет на посту премьера пришло время сообщить о моей отставке», - сказала Гаврилица на брифинге.
Согласно конституции страны, уход с должности премьер-министра означает и автоматическую отставку всего правительства.
Премьер отметила, что несмотря на то, что правительство Молдавии пользовалось поддержкой от международных партнеров, оно не видело ее от своих граждан.
Ранее стало известно, что в пятницу кабинет министров страны был экстренно созван на заседание в президентскую администрацию без оглашения повестки.
Напомним, текущее правительство было утверждено после проведения досрочных выборов в августе 2021 года. За это время среди министров несколько раз были проведены кадровые перестановки. По данным опросов, не поддерживают политику правительства 70% жителей страны. 65% выступают за смену правительства.