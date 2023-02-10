В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
41 минуту назад

Правительство Молдавии вместе с премьер-министром уходит в отставку

Елена Прошина

Правительство Молдавии вместе с премьер-министром Натальей Гаврилицей уходит в отставку. Об этом заявила сама премьер, пишет ТАСС.

«После полутора лет на посту премьера пришло время сообщить о моей отставке», - сказала Гаврилица на брифинге.

Согласно конституции страны, уход с должности премьер-министра означает и автоматическую отставку всего правительства.

Премьер отметила, что несмотря на то, что правительство Молдавии пользовалось поддержкой от международных партнеров, оно не видело ее от своих граждан.

Ранее стало известно, что в пятницу кабинет министров страны был экстренно созван на заседание в президентскую администрацию без оглашения повестки.

Напомним, текущее правительство было утверждено после проведения досрочных выборов в августе 2021 года. За это время среди министров несколько раз были проведены кадровые перестановки. По данным опросов, не поддерживают политику правительства 70% жителей страны. 65% выступают за смену правительства.

В мире,Видео,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители