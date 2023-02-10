Правительство Молдавии вместе с премьер-министром Натальей Гаврилицей уходит в отставку. Об этом заявила сама премьер, пишет ТАСС.

«После полутора лет на посту премьера пришло время сообщить о моей отставке», - сказала Гаврилица на брифинге.

Согласно конституции страны, уход с должности премьер-министра означает и автоматическую отставку всего правительства.

Премьер отметила, что несмотря на то, что правительство Молдавии пользовалось поддержкой от международных партнеров, оно не видело ее от своих граждан.

Ранее стало известно, что в пятницу кабинет министров страны был экстренно созван на заседание в президентскую администрацию без оглашения повестки.