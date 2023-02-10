В Германии впервые прокомментировали расследование Херша о «Северных потоках»

У Берлина нет данных, которые подтверждали бы расследование американского журналиста Сеймура Херша о подрыве газопроводов «Северный поток». Как сообщает РИА Новости, так прокомментировала статью спикер кабинета министров ФРГ Кристане Хоффман.

«У федерального правительства нет никаких доказательств, подтверждающих каким-либо образом этот тезис или утверждения, сделанные в статье», — сказала она в ходе брифинга.

Напомним, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма, а президент России Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.

Недавно лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о том, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца подорвали норвежцы. По его информации, президент США Джо Байден решился на диверсию после 9 месяцев секретных обсуждений операции с командой по национальной безопасности.