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1 час назад

В Германии впервые прокомментировали расследование Херша о «Северных потоках»

Никита Бородкин

У Берлина нет данных, которые подтверждали бы расследование американского журналиста Сеймура Херша о подрыве газопроводов «Северный поток». Как сообщает РИА Новости, так прокомментировала статью спикер кабинета министров ФРГ Кристане Хоффман.

В Германии впервые прокомментировали расследование Херша о «Северных потоках»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У федерального правительства нет никаких доказательств, подтверждающих каким-либо образом этот тезис или утверждения, сделанные в статье», — сказала она в ходе брифинга.

Напомним, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма, а президент России Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.

Недавно лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о том, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца подорвали норвежцы. По его информации, президент США Джо Байден решился на диверсию после 9 месяцев секретных обсуждений операции с командой по национальной безопасности.

После обнародования информации Пентагон заявил, что США не имеют отношения к подрыву газопроводов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле удивлены, как мало внимания на Запада обратили на расследование Херша.

В мире,Сеймур Херш,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,Генпрокуратура РФ,Пентагон,
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