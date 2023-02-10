Кремль назвал дату обращения Путина к Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин намерен обратиться к Федеральному Собранию 21 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что обращение Путина к Федеральному собранию состоится в Гостином дворе.

По его словам, в своем послании российской лидер сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. На мероприятие могут пригласить участников боевых действий. Вопрос об аккредитации иностранных журналистов остается открытым.

Президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в страны, основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Последнее послание Путина состоялось 21 апреля 2021 года. В прошлом году послания не было. Изначально планировалось, что оно состоится в феврале-марте. Подготовку пришлось остановить в связи с подписанием указов о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами. 24 февраля глава государства объявил о начале военной операции на Украине. Она продолжается до сих пор.