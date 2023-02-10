Кремль назвал дату обращения Путина к Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин намерен обратиться к Федеральному Собранию 21 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что обращение Путина к Федеральному собранию состоится в Гостином дворе.
По его словам, в своем послании российской лидер сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. На мероприятие могут пригласить участников боевых действий. Вопрос об аккредитации иностранных журналистов остается открытым.
Президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в страны, основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
Последнее послание Путина состоялось 21 апреля 2021 года. В прошлом году послания не было. Изначально планировалось, что оно состоится в феврале-марте. Подготовку пришлось остановить в связи с подписанием указов о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами. 24 февраля глава государства объявил о начале военной операции на Украине. Она продолжается до сих пор.
В декабре 2022 года Путин сообщил о намерении выступить с обращением в начале 2023 года. Президент подчеркнул, ему требуется время и дополнительный анализ ситуации.