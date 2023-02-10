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29 минут назад

МИД РФ: тема мирного договора с Японией закрыта

Никита Бородкин

Тема мирного договора с Японией для России закрыта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается темы мирного договора, то, как вы знаете, для нас она закрыта», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Напомним, что отношения России и Японии долгие годы омрачаются отсутствием мирного договора после окончания Второй мировой войны. Страны не могут заключить соглашения из-за спора вокруг четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, — которые входят в состав Российской Федерации. Вопрос об их принадлежности остается незакрытым в 1956 года.

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7 января 2023 года глава японского МИД Есимаса Хаяси заявлял, что Токио все еще нацелено на заключение мирного договора с Россией. Вместе с тем премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония и дальше будет вести переговоры по выяснению принадлежности островов.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,
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