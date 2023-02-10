МИД РФ: тема мирного договора с Японией закрыта

Тема мирного договора с Японией для России закрыта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается темы мирного договора, то, как вы знаете, для нас она закрыта», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Напомним, что отношения России и Японии долгие годы омрачаются отсутствием мирного договора после окончания Второй мировой войны. Страны не могут заключить соглашения из-за спора вокруг четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, — которые входят в состав Российской Федерации. Вопрос об их принадлежности остается незакрытым в 1956 года.