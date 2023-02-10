В Польше допустили закрытие всей границы с Белоруссией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил закрытия всех пунктов пропуска на границе с Белоруссией, передает РИА Новости.

9 февраля глава МВД Польши Мариуш Каминьский поручил закрыть пункт «Бобровники» с полудня 10 февраля из интересов государственной безопасности.

Через пункт пропускали легковой и грузовой транспорт. Согласно информации, указанной на сайте белорусского погранкомитета, его пропускная способность составляет 900 легковых автомобилей и 500 грузовых в сутки в одном направлении.

На границе Польши и Белоруссии все еще работают еще два КПП - один для грузового, другой - для легкового транспорта.

Госпогранкомитет Белоруссии указал на наличие угрозы транспортного коллапса в связи с решением властей Польши. Ведомство сообщило, что объективные причины для закрытия КПП отсутствуют.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в связи с решением Польши могут возникнуть сложности.