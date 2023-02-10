В Польше допустили закрытие всей границы с Белоруссией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил закрытия всех пунктов пропуска на границе с Белоруссией, передает РИА Новости.
9 февраля глава МВД Польши Мариуш Каминьский поручил закрыть пункт «Бобровники» с полудня 10 февраля из интересов государственной безопасности.
Через пункт пропускали легковой и грузовой транспорт. Согласно информации, указанной на сайте белорусского погранкомитета, его пропускная способность составляет 900 легковых автомобилей и 500 грузовых в сутки в одном направлении.
На границе Польши и Белоруссии все еще работают еще два КПП - один для грузового, другой - для легкового транспорта.
Госпогранкомитет Белоруссии указал на наличие угрозы транспортного коллапса в связи с решением властей Польши. Ведомство сообщило, что объективные причины для закрытия КПП отсутствуют.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в связи с решением Польши могут возникнуть сложности.
В ноябре 2021 года властями Польши был остановлен пропуск в автодорожном международном пункте пропуска «Кузница Белостоцкая» (с белорусской стороны — «Брузги»). Сделано это было в одностороннем порядке.