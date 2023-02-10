Посол рассказал об угрозах российским дипломатам в Канаде

Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что российским дипломатам в стране продолжают поступать угрозы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Степанов назвал напряженной обстановку в Оттаве, Торонто и Монреале - городах, где есть российские дипломатические представительства.

По его словам, с началом спецоперации на Украине местные власти и медиа «заняли откровенно русофобскую позицию».

У посольства и генеральных консульств РФ каждый день проходят пикеты и акции, отметил он.

«Участники из числа «западенской» украинской диаспоры и некоторые канадцы, из числа слабо знающих историю, подчас ведут себя агрессивно: нападают на автомобили дипломатов, фотографируют номера и пассажиров в салоне, включая членов семей и детей», - рассказал Степанов.

По его словам, канадская полиция не всегда реагирует на обращения дипломатов должным образом.

Осенью 2022 года глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об угрозах российским дипломатам и их семьям в Канаде.