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В Кремле ответили на вопрос о смене статуса спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принимал решения изменить статус спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Путин 5 октября изменит статус специальной военной операции (СВО) на Украине на контртеррористическую операцию (КТО).

Сообщалось, что об этом Путин объявит в новом обращении к нации.

Названо условие для перезапуска ЗАЭС

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий назвал условие для перезапуска Запорожской АЭС. Как сообщает ТАСС, он отметил, что для этого должны прекратиться обстрелы станции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Балицкий подчеркнул, что это вопрос безопасности.

Напомним, что Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российских военных, подвергается регулярным обстрелам с украинской стороны. 1 сентября на ней побывала миссия МАГАТЭ, которая в отчете по итогам поездки сообщила, что обстрелы станции пока не привели к катастрофе, но они продолжают угрожать безопасности объекта.

Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в Россию

Президент РФ Владимир Путин подписал четыре закона о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Соответствующие документы опубликованы.

Договоры были подписаны в Москве 30 сентября. Пределы новых субъектов Федерации, как следует из договоров, будут определяться границами, которые "существовали на день их образования и принятия в РФ".

СМИ: страны ЕС согласовали новые санкции против РФ

Страны Евросоюза (ЕС) согласовали новый пакет санкций против РФ. Со ссылкой на источники в Брюсселе об этом сообщило в среду информационное агентство ČTK.

"Страны ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ. В него включено введение потолка цен на российскую нефть. В санкционный список внесены десятки россиян", - отмечается в сообщении.

Уже восьмой пакет антироссийских санкций, как предполагается, будет вынесен на обсуждение неформального саммита глав государств и правительств стран ЕС.

Кадыров получил новое воинское звание

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову звание генерала-полковника. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал сам чеченский лидер.

Кадыров отметил, что Путин лично сообщил ему о присвоении звания генерала-полковника.

В России возбудили первое дело в отношении уклонившегося от мобилизации

Первое в России уголовное дело в отношении уклонившегося от мобилизации возбуждено в Пензенской области. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

По его словам, 32-летний подозреваемый отказался подписать повестку в военкомат. Его задержали при силовой поддержке ОМОН, вторые сутки он находится в изоляторе временного содержания. По ст. 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу») ему грозит до двух лет колонии.

Стало известно об успешном наступлении в ДНР и Херсонской области

В настоящее время Вооруженные силы (ВС) России проводят успешные наступательные действия на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Херсонской области. Об этом в среду, 5 октября, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Буквально в эти минуты российские подразделения с ожесточенными боями продолжают продвижение вперед», — заявил политик.

По его словам, российские военные продолжают освобождать населенные и стратегически важные пункты «один за другим».

НАТО призвали начать патрулировать подводные трубопроводы

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в свете происшедшего с "Северными потоками" призвал к осуществлению со стороны НАТО совместного контроля за подводными трубопроводами и улучшению обмена информацией среди партнеров по альянсу.

"НАТО давно осуществляет air policing, воздушное патрулирование над Балтийским морем. Сейчас мы должны подумать о sub policing, то есть о подводном патрулировании", - заявил он в опубликованном в среду интервью немецкой газете Die Zeit. "Что касается морской акватории, мы знаем лишь, что происходит на поверхности. Что происходит под водой, сложно", - сказал Певкур.

Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой в Москве

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Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Тело мужчины нашли жена и дочь на лестничной клетке.

В предсмертной записке 86-летний педагог и философ отмечал, что испытывает трудности в сферах «физиологии, психики, коммуникации».

«Авито» начнет выкупать телефоны у пользователей

Компания «Авито» приняла решение выйти на вторичный рынок. Так, сервис теперь будет сам заниматься ремонтом, перепродажей гаджетов и предоставлять гарантию, сообщает «Коммерсант».

Сервис ремонта телефонов «Педант» назначен партнером проекта. При этом о коммерческих условиях сотрудничества информации нет. Компания готовится к расширению числа партнеров.