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7 минут назад

Кадыров сообщил об успешном наступлении в ДНР и Херсонской области

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В настоящее время Вооруженные силы (ВС) России проводят успешные наступательные действия на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Херсонской области. Об этом в среду, 5 октября, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Стало известно об успешном наступлении в ДНР и Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Буквально в эти минуты российские подразделения с ожесточенными боями продолжают продвижение вперед», — заявил политик.

По его словам, российские военные продолжают освобождать населенные и стратегически важные пункты «один за другим».

Ранее 5 октября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии фронта на краснолиманском направлении стабилизируется, и линия обороны укрепляется. Он также отметил, что локальные успехи есть и на угледарском направлении.

В свою очередь замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории региона было остановлено. Он также подчеркнул, что все контрнаступления украинских войск бесполезны и сопровождаются неоправданными жертвами.

Армия,Кирилл Стремоусов,Денис Пушилин,Рамзан Кадыров,
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