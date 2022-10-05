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1 час назад

Кадыров получил новое воинское звание

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову звание генерала-полковника. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал сам чеченский лидер.

Кадыров получил новое воинское звание
Фото: 

Кадыров отметил, что Путин лично сообщил ему о присвоении звания генерала-полковника.

«Указ вышел за номером 709. Я безмерно благодарен нашему Верховному Главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь. Я даю слово, что оправдаю оказанное доверие авансом», — написал он.

Также Кадыров рассказал, что Путин попросил его поздравить всех жителей республики с днем Грозного, учителя и чеченской молодежи. Он подчеркнул, что президент России, несмотря на свою загруженность, «никогда не забывает о значимых датах» в ЧР.

Политика,Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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